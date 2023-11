Дания внесет €7 миллионов в Фонд поддержки энергетики Украины — Finance.ua

Дания внесет €7 миллионов в Фонд поддержки энергетики Украины Сегодня 19:47 — Энергетика

Дания внесет €7 миллионов в Фонд поддержки энергетики Украины

В Фонд поддержки энергетики Украины вскоре поступит первая часть взноса от Дании в размере 4 млн евро, еще 3 млн евро страна-партнер предоставит позже.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на встречу министра энергетики Украины Германа Галущенко с датским коллегой.

«Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грантовый взнос на общую сумму 7 млн евро, которые будут направлены на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак», — сообщил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор.

Он уточнил, что в ближайшее время будет внесено 4 млн евро, еще 3 млн евро поступят позже.

Встреча украинского и датского министров прошла в рамках международной конференции «Энергия для восстановления Украины» (Energy for the recovery of Ukraine), организованной под патронатом Минэнерго в Варшаве.

Огор подчеркнул, что Дания продолжит помогать Украине в противостоянии российскому агрессору, в частности, на энергетическом фронте. Это четкая позиция как правительства страны, так и датского бизнеса.

Галущенко, в свою очередь, поблагодарил за то, что Дания стала первым спонсором Фонда, внеся грантовый взнос на сумму около 536 тыс. евро. Эти средства были направлены на закупку энергетического оборудования для 10 украинских энергокомпаний.

«Во время войны украинско-датское энергетическое партнерство сыграло важную роль для срочного ремонта и развития децентрализованной генерации. Мы ценим помощь правительства Дании и всего народа…» — отметил глава Минэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

