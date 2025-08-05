Украина ускоряет выполнение рекомендаций Еврокомиссии в сфере энергетики — Finance.ua

Украина ускоряет выполнение рекомендаций Еврокомиссии в сфере энергетики Сегодня 18:00 — Энергетика

Украина ускоряет выполнение рекомендаций Еврокомиссии в сфере энергетики

Энергетическая отрасль — единственная, для которой сроки выполнения Плана мероприятий по имплементации рекомендаций Европейской комиссии сокращены.

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В частности, уже в III квартале 2025 года Украина должна принять законодательство о транспозиции Интеграционного пакета электроэнергии (ранее планировалось на I квартал 2026 года). В IV квартале 2025 года вступит в силу законодательство о стимулировании инвестиций в возобновляемые источники энергии, запланированное только на III квартал 2026 года.

Об этом шла речь на совещании по вопросам выполнения Плана мероприятий в рамках Отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС-2024 под председательством Вице-премьер-министра Тараса Качки.

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак отметил конструктивное сотрудничество с Верховной Радой: «Парламент уже поддержал в первом чтении законопроект об объединении рынков, еще три законопроекта согласованы профильным комитетом».

Также он проинформировал о подготовке законопроекта об усилении гарантий независимости НКРЭКУ, разработанного совместно с регулятором и Секретариатом Энергетического сообщества. Его принятие повысит эффективность работы регулятора и прозрачность принятия решений на энергорынках.

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