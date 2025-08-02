Сколько будет стоить электричество в августе — Finance.ua

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Сколько будет стоить электричество в августе

Энергетика
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Сколько будет стоить электричество в августе
Сколько будет стоить электричество в августе
Тариф на электроэнергию для многих украинцев остается болезненным вопросом. Поэтому очень важно заранее знать о том, когда его планируют поднять.
Тариф на свет в Украине
Как известно, в апреле украинское правительство приняло решение, которое зафиксировало текущий тариф на свет до конца октября или пока не будет принято другое.
Таким образом, в августе и ближайшие месяцы индивидуальные и коллективные бытовые потребители будут платить за электричество по 4,32 гривны за киловатт.
Также не стоит забывать о тарифе на свет ночью. Чтобы им воспользоваться, можно установить двухзонный или трехзонный счетчик.
Остановимся подробнее на том, как работает на практике ночной тариф на электроэнергию.
В случае установления первого в дневное время (с 7 до 23) будет действовать обычный тариф, а в ночное (с 23 до 7) вдвое меньше — 2,16 гривны за киловатт.
Трехзонный счетчик требует большей дисциплины и продуманности, иначе вместо экономии можно получить значительную переплату:
  • в период 8−11 утра и 20−22 вечера свет будет стоить 6,48 гривны за киловатт;
  • в период 7−8 утра, с 11 до 20 и с 22 до 23 — обычный тариф (4,32 гривны);
  • в период с 23 до 7 утра — 1,73 гривны.
Теперь перейдем к тому, что известно о возможном повышении тарифа.
В МВФ заявляли, что тариф на свет в Украине не покрывает его стоимость полностью. В Меморандуме отмечалось, что счета за коммуналку должны покрывать реальные расходы. В то же время, важны и социальные аспекты, чтобы защитить уязвимые слои населения.
По материалам:
УНІАН
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