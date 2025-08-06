В июле Украина увеличила экспорт электроэнергии — Finance.ua

В июле Украина увеличила экспорт электроэнергии Сегодня 07:48 — Энергетика

В июле Украина увеличила экспорт электроэнергии

В июле по сравнению с июнем Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16% до 282,2 тыс. МВт-час.

Об этом пишет издание ExPro.

В сообщении говорится, что резко выросли поставки электроэнергии в Молдову, в разрезе суток по этому направлению экспорт происходил почти во все часы.

В общем в Молдову в июле было экспортировано более 115 тыс. МВт-ч электроэнергии, что составляет 41% от всего объема.

Однако по всем другим направлениям экспорт сократился, наибольшее снижение было в поставках в Словакию, на 24%.

В июле прошлого года экспорт электроэнергии отсутствовал.

Отмечается, что по объемам Украина остается нетто-экспортером, однако, по оценке ExPro, общие затраты на импорт существенно больше, чем поступления от экспорта.

Импорт электроэнергии в июле по сравнению с июнем вырос на 24,7% до 257,7 тыс. МВт-ч.

Сократились поставки из Молдовы на 55% и из Польши почти на 1%.

По другим направлениям импорт вырос. Наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, почти 41%.

В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года импорт снизился втрое.

Українські Новини По материалам:

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