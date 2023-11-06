Фонд поддержки энергетики Украины достиг 300 млн евро — Finance.ua

Фонд поддержки энергетики Украины достиг 300 млн евро Сегодня 11:30 — Энергетика

Фонд поддержки энергетики Украины достиг 300 млн евро

Фонд поддержки энергетики Украины, средства из которого направляют на закупку оборудования для энергокомпаний, уже достигает более 300 млн евро.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«Мы выходим уже более чем на 300 млн евро в этом Фонде именно на поддержку энергетики, и они тратятся на закупку оборудования для всех энергокомпаний», — сказал Галущенко.

Также, по его словам, на средства Фонда формируются, в частности, резервы оборудования для энергокомпаний.

Отмечается, что в конце октября Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии (BMWK) анонсировало вклад в размере 54,3 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

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Министерство энергетики отмечало, что средства будут предоставлены в рамках расширения Немецко-Украинского энергетического партнерства для закупки энергетического оборудования, необходимого для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.

По состоянию на середину июля 2023 года объем Фонда составил около 220 млн дол., и к концу года ожидалось его увеличение до 300 млн дол.

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