Готова ли Украина к зиме: в Укрэнерго рассказали, почему энергосистема восстановлена ​​не полностью — Finance.ua

Готова ли Украина к зиме: в Укрэнерго рассказали, почему энергосистема восстановлена ​​не полностью Сегодня 12:38 — Энергетика

Готова ли Украина к зиме: в Укрэнерго рассказали, почему энергосистема восстановлена ​​не полностью

Со снижением температуры будет возрастать потребление электроэнергии. Так что энергетики делают все, чтобы Украина прошла зиму максимально спокойно. Энергосистема Украины еще не восстановлена ​​полностью после обстрелов.

Об этом рассказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК «Укрэнерго», в интервью «Голосу Америки».

«Некоторые единицы оборудования производятся десять месяцев и еще три-четыре месяца доезжают до Украины. Если просто отправить запрос на завод, чтобы произвести автотрансформатор или какую-нибудь мощную турбину, или генератор на большой энергоблок, ты еще встанешь в очередь на год-два, поэтому что это очень дефицитные ресурсы на мировом рынке», — объясняет Кудрицкий.

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По его словам, электростанции или большие магистральные подстанции строят несколько лет. Чтобы построить энергосистему страны, нужно 30 — 40 лет. Понятно, что восстановить все, поврежденное россией, в течение 7 — 8 месяцев на 100% невозможно.

Россия повредила 70 крупных энергетических объектов Украины и множество малых. В целом в Укрэнерго характеризуют убытки так: до половины объектов энергетики были повреждены, разрушения понесла каждая крупная электростанция, тепловая и гидро.

В то же время глава правления НЭК «Укрэнерго» уверяет: то, что можно было сделать, уже сделано. К примеру, те ремонтные работы, которые планировали сделать до зимы.

Энергосистему будут восстанавливать даже во время холодов: это нужно, чтобы вернуться на уровень прочности, который был до обстрелов.

«Сейчас нам нужно использовать оставшееся время, чтобы нарастить прежде всего способности электростанций производить электрическую энергию, чтобы покрыть потребление, которое будет увеличиваться во время холодов», — говорит Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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