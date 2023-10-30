Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться — Finance.ua
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Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться

Энергетика
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Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться
Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться
Отключение электроэнергии в Украине возможно уже в ноябре, даже без массированных российских атак на инфраструктуру. Речь идет о плановых отключениях в регионах, а глобальный блэкаут в стране вряд ли произойдет даже в случае обстрела энергетики. Однако украинцам следует подготовиться к периодическому отсутствию света.
Об этом рассказал член парламентского Комитета по энергетике, народный депутат Сергей Нагорняк («Слуга народа») в интервью «Телеграфу». По его словам, плановые отключения в ноябре могут начаться из-за дефицита электроэнергии, так как изменится погода.
Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре… Благодаря тому, что сегодня стоит солнечная погода, нас спасают солнечные панели… Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы — тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям", — рассказал Нагорняк.
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Он уточнил, что в прошлом году Украина столкнулась с одним полноценным блэкаутом, «когда вся энергосистема легла». К этому привели обстрел подстанций возле Хмельницкой АЭС, напомнил Нагорняк. В результате сработала автоматика на атомных станциях, и это задело всю Украину. В этом году ситуация изменилась.
«Тогда у нас произошел блэкаут по всей системе, потому что были большие перепады потребления, а генерация автоматически отключилась. Сейчас энергетики разработали все так, что во время воздушных атак Украина фактически делится на небольшие полуострова энергосистемы. Это позволяет балансировать. Если бы даже происходили аварийные отключения и блэкауты, то они были бы в определенных регионах, а не по всей стране», — рассказал нардеп.
То есть если россияне будут обстреливать подстанции «Укрэнерго», и их не будут быстро ремонтировать, существует вероятность локальных блэкаутов, пояснил нардеп. Он уточнил, что речь идет о региональных отключениях — там, где будут прилеты.
«Уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные могут быть и с большой вероятностью нужно к этому готовиться», — сказал Нагорняк.

Как подготовиться к отключениям света и будет ли тепло

Депутат отметил, что украинцы после предыдущей зимы уже имеют опыт жизни в условиях плановых и аварийных отключений света. И эти знания могут снова пригодиться. В частности, по словам Нагорняка, по возможности жителям частных домов следует:
  • приобрести генератор, если его еще нет;
  • если генератор остался с прошлого года, то провести техническое обслуживание, заменить масла;
  • обеспечить запас топлива;
  • дополнительно утеплить дом.

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У городского населения, как прогнозирует нардеп, этой зимой не должно возникнуть проблем с отоплением. «Тепло точно должно быть. Возможно отсутствие электроэнергии, но это не касается теплоснабжения», — отметил Нагорняк и объяснил, что критическая инфраструктура оснащена генераторами большой мощности.
«Но критично чего-то такого, чего мы не переживем, точно не будет», — заверил нардеп. Поэтому, по его словам, нет причин для выезда из Украины.
По материалам:
Обозреватель
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