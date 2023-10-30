Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться — Finance.ua

Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться Сегодня 17:22 — Энергетика

Отключения света может быть даже без обстрелов: нардеп рассказал, к чему готовиться

Отключение электроэнергии в Украине возможно уже в ноябре, даже без массированных российских атак на инфраструктуру. Речь идет о плановых отключениях в регионах, а глобальный блэкаут в стране вряд ли произойдет даже в случае обстрела энергетики. Однако украинцам следует подготовиться к периодическому отсутствию света.

изменится погода. Об этом рассказал член парламентского Комитета по энергетике, народный депутат Сергей Нагорняк («Слуга народа») в интервью «Телеграфу». По его словам, плановые отключения в ноябре могут начаться из-за дефицита электроэнергии, так как

Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре… Благодаря тому, что сегодня стоит солнечная погода, нас спасают солнечные панели… Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы — тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям", — рассказал Нагорняк.

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Он уточнил, что в прошлом году Украина столкнулась с одним полноценным блэкаутом, «когда вся энергосистема легла». К этому привели обстрел подстанций возле Хмельницкой АЭС, напомнил Нагорняк. В результате сработала автоматика на атомных станциях, и это задело всю Украину. В этом году ситуация изменилась.

«Тогда у нас произошел блэкаут по всей системе, потому что были большие перепады потребления, а генерация автоматически отключилась. Сейчас энергетики разработали все так, что во время воздушных атак Украина фактически делится на небольшие полуострова энергосистемы. Это позволяет балансировать. Если бы даже происходили аварийные отключения и блэкауты, то они были бы в определенных регионах, а не по всей стране», — рассказал нардеп.

То есть если россияне будут обстреливать подстанции «Укрэнерго», и их не будут быстро ремонтировать, существует вероятность локальных блэкаутов, пояснил нардеп. Он уточнил, что речь идет о региональных отключениях — там, где будут прилеты.

«Уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные могут быть и с большой вероятностью нужно к этому готовиться», — сказал Нагорняк.

Как подготовиться к отключениям света и будет ли тепло

Депутат отметил, что украинцы после предыдущей зимы уже имеют опыт жизни в условиях плановых и аварийных отключений света. И эти знания могут снова пригодиться. В частности, по словам Нагорняка, по возможности жителям частных домов следует:

приобрести генератор, если его еще нет;

если генератор остался с прошлого года, то провести техническое обслуживание, заменить масла;

обеспечить запас топлива;

дополнительно утеплить дом.

У городского населения, как прогнозирует нардеп, этой зимой не должно возникнуть проблем с отоплением. «Тепло точно должно быть. Возможно отсутствие электроэнергии, но это не касается теплоснабжения», — отметил Нагорняк и объяснил, что критическая инфраструктура оснащена генераторами большой мощности.

«Но критично чего-то такого, чего мы не переживем, точно не будет», — заверил нардеп. Поэтому, по его словам, нет причин для выезда из Украины.

Обозреватель По материалам:

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