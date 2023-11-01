В ноябре отключений электричества и применения графиков не планируется — Минэнерго Сегодня 09:38 — Энергетика

В ноябре отключений электричества и применения графиков не планируется — Минэнерго

Министерство энергетики опровергает информацию о применении плановых отключений электроэнергии в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины. Обращаем ваше внимание на то, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-террориста россии. С окончанием прошлого ОЗП эту информацию пытались распространять разные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины. При необходимости в работу будут запускаться дополнительные мощности других электростанций.

В то же время в соцсетях была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что якобы в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии.

«Отмечаем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования», — подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщалось, штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации в энергетике проверил готовность операторов системы распределения электроэнергии к зимним обстрелам.

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