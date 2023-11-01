В ноябре отключений электричества и применения графиков не планируется — Минэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ноябре отключений электричества и применения графиков не планируется — Минэнерго

Энергетика
13
В ноябре отключений электричества и применения графиков не планируется — Минэнерго
В ноябре отключений электричества и применения графиков не планируется — Минэнерго
Министерство энергетики опровергает информацию о применении плановых отключений электроэнергии в ноябре.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины. Обращаем ваше внимание на то, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-террориста россии. С окончанием прошлого ОЗП эту информацию пытались распространять разные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре», — говорится в сообщении.

Читайте также: Готова ли Украина к отопительному сезону

Отмечается, что зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины. При необходимости в работу будут запускаться дополнительные мощности других электростанций.
В то же время в соцсетях была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что якобы в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии.
«Отмечаем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования», — подчеркнули в Минэнерго.
Как сообщалось, штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации в энергетике проверил готовность операторов системы распределения электроэнергии к зимним обстрелам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.