Страны Евросоюза обращаются за кредитами, чтобы закупить оружие для Украины — Finance.ua

Страны Евросоюза обращаются за кредитами, чтобы закупить оружие для Украины Сегодня 15:10 — Энергетика

Страны Евросоюза обращаются за кредитами, чтобы закупить оружие для Украины

Всего лишь несколько недель назад Брюссель волновался, что его программа оборонных займов на 150 миллиардов евро под названием SAFE не соберет достаточное количество заявок.

Затем в минувшую среду 18 стран ЕС официально выразили заинтересованность в получении займов для участия в тендерах на сумму 127 миллиардов евро. Ожидается, что присоединятся еще больше стран, причем столицы взвешивают заявки или сигнализируют о поддержке совместных закупок.

Вот как сейчас выглядит ситуация в ЕС-27, пишет Еuractiv

Лишь восемь стран поделились деталями своих предложений с Euractiv или обнародовали свои планы, в общей сложности требуя от 99 до 108 миллиардов евро.

Франция планирует занять от 15 до 20 миллиардов евро на закупку оружия, сообщил источник, близкий к делу, Euractiv, который составит до 13% от общей суммы фонда. Это значительное увеличение по сравнению с началом июля, когда, по словам источников, Париж рассматривал лишь небольшой запрос из-за состояния финансов страны.

Польша подала наибольшее предложение на сумму 45 миллиардов евро, о котором на прошлой неделе сообщал министр обороны Владислав Косиняк-Камиш.

Италия также является одним из самых больших претендентов на SAFE, стремясь получить 15 миллиардов евро.

Среди других стран, претендующих на получение займов, — Литва, которая просит от 5 до 8,76 миллиарда евро.

Эстония, которая, по словам источника в правительстве, рассматривает зайсы на сумму 3,6 миллиарда евро.

Болгария — от 3,2 до 3,5 миллиарда евро;

Греция — 1,2 миллиарда евро;

— 1,2 миллиарда евро; Испания — 1 миллиард евро.

Румыния также рассматривает возможность запроса около 10 млрд евро.

Согласно сообщению POLITICO, Бельгия, вероятно, запросит от 7 до 11 миллиардов евро.

Кроме этих восьми, еще одна группа стран подала официальные запросы, но еще не раскрыла свои планы относительно займов. К ним относятся Хорватия, Чехия, Венгрия, Латвия, Португалия и Словакия.

Между тем, как Кипр, так и Финляндия все еще обсуждают сумму запроса, сообщили два разных осведомленных источника.

Исполнительный орган ЕС направил в прошлую пятницу письмо, в котором призвал девять государств-членов, еще не направивших свои запросы, сделать это в течение лета, четко дав понять, что новые запросы все еще приветствуются.

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