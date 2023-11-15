Галущенко сказал, когда возможны новые массированные обстрелы энергетики — Finance.ua

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Галущенко сказал, когда возможны новые массированные обстрелы энергетики

Энергетика
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Галущенко сказал, когда возможны новые массированные обстрелы энергетики
Галущенко сказал, когда возможны новые массированные обстрелы энергетики
российские захватчики ожидают «стабильных» морозов в Украине, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре.
Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона. По его словам, оккупанты не прекращали атаки на энергетику, однако они носили не такой массированный характер, как прошлой осенью и зимой.
Галущенко считает, что от россиян следует ожидать комбинированных атак, во время которых они постараются поразить как объекты генерации, так и объекты передачи. «Мне кажется, для них все же важно, чтобы минус носил стабильный характер. То есть, если температура будет падать до минуса, а потом будет подниматься до плюса, то они будут ждать таких стабильных морозов», — сказал министр.
Он объяснил это тем, что низкая температура усложняет процесс восстановления энергетической инфраструктуры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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