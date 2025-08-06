россия атаковала дронами объект ГТС, который обеспечивает работу Трансбалканского маршрута — Finance.ua

россия атаковала дронами объект ГТС, который обеспечивает работу Трансбалканского маршрута Сегодня 17:39 — Энергетика

россия атаковала дронами объект ГТС, который обеспечивает работу Трансбалканского маршрута

В ночь на 6 августа 2025 года россия совершила атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области, расположенную неподалеку от украинско-румынской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Эта станция задействована в маршруте, соединяющем греческие LNG-терминалы с украинскими подземными газохранилищами через Трансбалканский газопровод. По этому пути уже поступал сжиженный газ из США, а также тестовые объемы азербайджанского газа.

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В результате ночной атаки оборудование, обеспечивающее транспортировку газа по этому маршруту, было обстреляно десятками ударных беспилотников. На месте работают специалисты, которые выясняют масштабы повреждений.

«Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая в 2027 году планирует полностью отказаться от российского природного газа, — прокомментировала министр энергетики Светлана Гринчук. — Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа».

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Напомним, по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 г. забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Ранее появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.

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