В июле Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору — Finance.ua

В июле Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору
23 июня 2025 года состоялся июльский аукцион на тарифный пакет Route 1 — проект газоснабжения из Греции в Украину через пять стран.
Об этом в Facebook сообщил экс-руководитель ООО «Оператор ГТС Украины» (2019−2022 годы) Сергей Макогон.
«Спрос на новый маршрут поставки газа из Греции в Украину пока незначительный. Был выставлен объем 3 млн м³/с, а продано только 0.163 млн м³/с (~5%)», — отметил он.
«Хотя общая стоимость нового маршрута оценивается в 7−8 €/MWh, это лишь немного дешевле альтернатив через Словакию. Страх перед регуляторной неопределенностью и сложность админпроцедур также все еще отпугивают трейдеров», — пояснил Макогон.
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Тем не менее, Макогон называет Route 1 (Trans-Balkan corridor) «унифицированным „супер-пакетом“ транспортной мощности». Он обеспечивает одну тарифную ставку на маршруты через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову в Украину.
«Аукционы проводятся на платформе RBP максимум в четвертый понедельник месяца (далее — 28 июля для августа)», — написал он.
«Результаты этого аукциона дают мощный сигнал для необходимости дальнейшего снижения тарифа, чтобы повысить привлекательность маршрута», — убежден Макогон.
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