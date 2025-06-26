В июле Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору — Finance.ua

В июле Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору Сегодня 06:33 — Энергетика

В июле Украина получит первый газ по Трансбалканскому коридору

23 июня 2025 года состоялся июльский аукцион на тарифный пакет Route 1 — проект газоснабжения из Греции в Украину через пять стран.

Об этом в Facebook сообщил экс-руководитель ООО «Оператор ГТС Украины» (2019−2022 годы) Сергей Макогон.

«Спрос на новый маршрут поставки газа из Греции в Украину пока незначительный. Был выставлен объем 3 млн м³/с, а продано только 0.163 млн м³/с (~5%)», — отметил он.

«Хотя общая стоимость нового маршрута оценивается в 7−8 €/MWh, это лишь немного дешевле альтернатив через Словакию. Страх перед регуляторной неопределенностью и сложность админпроцедур также все еще отпугивают трейдеров», — пояснил Макогон.

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Тем не менее, Макогон называет Route 1 (Trans-Balkan corridor) «унифицированным „супер-пакетом“ транспортной мощности». Он обеспечивает одну тарифную ставку на маршруты через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову в Украину.

«Аукционы проводятся на платформе RBP максимум в четвертый понедельник месяца (далее — 28 июля для августа)», — написал он.

«Результаты этого аукциона дают мощный сигнал для необходимости дальнейшего снижения тарифа, чтобы повысить привлекательность маршрута», — убежден Макогон.

Економічна Правда По материалам:

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