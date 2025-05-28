Трансбалканский маршрут: Украина одобрила использование общего продукта для бронирования мощностей — Finance.ua
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Трансбалканский маршрут: Украина одобрила использование общего продукта для бронирования мощностей

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Трансбалканский маршрут: Украина одобрила использование общего продукта для бронирования мощностей
Трансбалканский маршрут: Украина одобрила использование общего продукта для бронирования мощностей
Внедрение совместного продукта для бронирования мощностей от Греции в Украину обеспечит возможность альтернативных и конкурентных поставок природного газа и усилит энергетическую безопасность региона.
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С этой инициативой обратились к своим национальным регуляторам операторы газотранспортных систем Украины (ООО «Оператор ГТС Украины»), Болгарии (Bulgartransgaz EAD), Греции (DESFA SA), Молдовы (VestMoldTransgaz SRL) и Румынии (Transgaz SA).
Со стороны Украины Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла соответствующее решение на заседании 27 мая.
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«Отказавшись от российских энергоносителей, Украина, как и наши партнеры в ЕС, активно работает над поиском альтернативных маршрутов поставок газа. Использование Трансбалканского маршрута имеет немаловажное значение в этом контексте. Газотранспортная система Украины, как и наши подземные газовые хранилища, составляющие этот маршрут, будут играть важную роль в усилении энергетической безопасности всего региона. Так что мы надеемся на положительные решения всех стран-участниц по использованию Трансбалканского маршрута для наших общих стратегических целей», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Трансбалканский маршрут имеет значительный потенциал для удовлетворения неотложных потребностей Украины и обеспечивает доступ к источникам LNG. В то же время, маршрут проходит через пять стран и прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным, сравнивая с альтернативами.
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Учитывая ситуацию, операторы ГТС проработали оптимизированное решение, которое позволит, в частности, использовать и без того незадействованные мощности Трансбалканского трубопровода для импорта газа в Украину по конкурентному тарифу, что особенно актуально в течение подготовки к следующему отопительному сезону.
По материалам:
Finance.ua
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