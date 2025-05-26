ДТЭК направил 1,6 млрд грн на восстановление ТЭС за четыре месяца — Finance.ua
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ДТЭК направил 1,6 млрд грн на восстановление ТЭС за четыре месяца

Энергетика
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ДТЭК направил 1,6 млрд грн на восстановление ТЭС за четыре месяца
ДТЭК направил 1,6 млрд грн на восстановление ТЭС за четыре месяца
«ДТЭК Энерго» в январе-апреле 2025 года направил около 1,6 млрд грн на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.
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Как сообщается в пресс-релизе энергохолдинга, ремонтная кампания сейчас идет без пауз, поскольку масштабы разрушений остаются критическими. Год назад 90% генерирующих мощностей «ДТЭК Энерго» были разрушены или серьезно повреждены атаками. В преддверии прошлой зимы энергетикам удалось восстановить более половины из них, но новые удары в ноябре-декабре снова принесли серьезные разрушения.
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ДТЭК в 2024 году вложил в восстановление ТЭС 3,6 млрд грн и еще 7,5 млрд грн — в развитие отечественной угледобычи.

Справка Finance.ua:

  • рф за прошлый год совершила 13 массированных атак на украинскую энергетику, нанеся серьезный удар в том числе по теплоэлектростанциям «ДТЭК Энерго».
  • В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были атакованы врагом 205 раз. От атак были ранены 56 энергетиков станций, 4 погибли.
По материалам:
Finance.ua
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