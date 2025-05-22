Еврокомиссар рассказал, сколько миллиардов евро ЕС заплатил за российские энергоносители в 2024 году — Finance.ua

Еврокомиссар рассказал, сколько миллиардов евро ЕС заплатил за российские энергоносители в 2024 году Сегодня 13:02 — Энергетика

Еврокомиссар рассказал, сколько миллиардов евро ЕС заплатил за российские энергоносители в 2024 году

Европейский Союз в течение 2024 года, несмотря на значительное сокращение потребления российских энергоносителей, заплатил за них 23 миллиарда евро, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Об этом Йоргенсен сказал во время выступления на прениях в Европарламенте, передает Радио Свобода.

«До 2022 года половина угля, который мы импортировали в ЕС, была российской. Мы полностью прекратили импорт. Доля нефти снизилась с 27% до 3%. И, наконец, по газу: с 45% нашего газа, поступавшего с россии в 2022-м, до 13% сегодня. Впрочем, в прошлом году мы все равно заплатили россии 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей», — сказал Йоргенсен.

Он также объяснил, как Еврокомиссия планирует постепенно вывести российский газ с рынков ЕС до 2027 года, а все остальные источники энергии — до 2030 года.

По его словам, цель минимизировать негативное влияние на цены на энергоносители, стабилизировать энергетические рынки и обеспечить правовую определенность.

«Поэтому мы будем двигаться вперед шаг за шагом», — сказал еврокомиссар.

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Йоргенсен анонсировал новые правила, позволяющие отслеживать российский газ на рынке. От государств-членов Еврокомиссия ожидает национальные планы относительно постепенного отказа от российских энергоносителей.

«Рекомендуем представить первые планы уже в этом году, чтобы отказ был безопасным и подготовленным. Кроме того, мы усилим контроль над нелегальной нефтью, попадающей на рынок через российский теневой флот», — отметил он.

Еврокомиссар пояснил, что эти решения являются частью более широкого плана по изменению торговых отношений с россией в связи с рисками безопасности.

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По его словам, в Еврокомиссии не видят никакого возможного сценария для будущего использования «Северного потока» для транспортировки российской энергии в Европу.

«Это отвечает интересам нашей экономической безопасности… Мы делаем ряд различных шагов. И все они ведут нас в одном направлении — к более безопасному, устойчивому и диверсифицированному энергоснабжению», — подчеркнул Йоргенсен.

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