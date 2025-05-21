Япония, Швеция и ПРООН передали Украине 3 мощных автотрансформатора (фото) — Finance.ua
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Япония, Швеция и ПРООН передали Украине 3 мощных автотрансформатора (фото)

Энергетика
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Япония, Швеция и ПРООН передали Украине 3 мощных автотрансформатора (фото)
Япония, Швеция и ПРООН передали Украине 3 мощных автотрансформатора (фото)
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине в тесном сотрудничестве с Министерством энергетики Украины передала НЭК «Укрэнерго» три высоковольтных автотрансформатора.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.
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Это оборудование — два автотрансформатора, профинансированных Правительством Японии, и один — Правительством Швеции, поможет поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины.
Япония, Швеция и ПРООН передали Украине 3 мощных автотрансформатора (фото)
Это оборудование поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение для миллионов потребителей, в частности, домохозяйств, детских садов, школ, больниц и другой критической инфраструктуры", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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«Автотрансформаторы критически важны для целостности высоковольтной системы передачи электроэнергии Украины. За три года россия совершила ряд атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому мы благодарны правительствам Японии и Швеции, а также ПРООН за их постоянную поддержку — именно благодаря этому партнерству наши энергетики могут продолжать восстанавливать нашу энергетическую инфраструктуру», — отметил Алексей Брехт.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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