В Чернобыльской зоне хотят разместить малые модульные реакторы — Finance.ua
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В Чернобыльской зоне хотят разместить малые модульные реакторы

Энергетика
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Земельные участки в Чернобыльской зоне отчуждения могут быть выделены для размещения малых модульных реакторов (ММР).
Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.
«Мы также готовы выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов для НАЭК „Энергоатом“. В ближайшее время ожидается подписание соглашения или меморандума о начале работ. Это часть программы, которая, надеюсь, будет реализована в Украине», — сказал он.
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Как сообщалось, по предварительным оценкам НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго», определены 12 потенциальных площадок для размещения ММР на территории Украины.
В Украине развитие технологии ММР рассматривают как важный элемент послевоенного восстановления страны, что будет способствовать энергетической безопасности и декарбонизации экономики.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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