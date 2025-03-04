Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса — Finance.ua

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса

Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, находящейся над разрушенным реактором 4-й энергоблока Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Читайте также Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС

«Это первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки», — написала Гринчук.

Министр также отметила, что в ходе заседания были обсуждены предварительные результаты оценки повреждений и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования Арки НБК.

Читайте также МАГАТЭ рассказало о проверке Чернобыльской АЭС после удара россиян

«Сегодня главное — провести качественный анализ и объединить наших доноров для дальнейшего развития. Восстановление функционирования конфайнмента — это огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля», — добавила она.

Напомним, ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.