Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса — Finance.ua
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Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса

Казна и Политика
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Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки Чернобыльского комплекса
Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, находящейся над разрушенным реактором 4-й энергоблока Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.
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«Это первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки», — написала Гринчук.
Министр также отметила, что в ходе заседания были обсуждены предварительные результаты оценки повреждений и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования Арки НБК.
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«Сегодня главное — провести качественный анализ и объединить наших доноров для дальнейшего развития. Восстановление функционирования конфайнмента — это огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля», — добавила она.
Напомним, ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.
По материалам:
Економічна Правда
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