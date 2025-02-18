Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС — Finance.ua

Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС
Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами рф 14 февраля.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, по сравнению с 2024 годом соответствующее финансирование увеличено на 139 млн грн.
«россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС — это попытка запугать Украину, Европу и мир», — рассказал Шмыгаль.
Премьер проинформировал, что в настоящее время радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.
Поделиться новостью