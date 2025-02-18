Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС — Finance.ua

Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС

Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами рф 14 февраля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, по сравнению с 2024 годом соответствующее финансирование увеличено на 139 млн грн.

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«россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС — это попытка запугать Украину, Европу и мир», — рассказал Шмыгаль.

Премьер проинформировал, что в настоящее время радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Економічна Правда По материалам:

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