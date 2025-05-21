Газпром работает над новым контрактом на поставку газа в европейскую страну — Reuters Сегодня 06:18 — Энергетика

Газпром работает над новым контрактом на поставку газа в европейскую страну — Reuters

российский госмонополист Газпром работает над новым контрактом на поставку газа с Сербией, сообщил вице-премьер-министр россии Александр Новак.

Об этом пишет Reuters.

Сербия, которая исторически имеет тесные связи с москвой, но также стремится вступить в Европейский Союз, сильно зависит от россии в поставках природного газа и стремится возобновить соглашение о поставках газа, срок действия которого истек в марте.

российский газ поставляется в Сербию по трубопроводу Турецкий поток через Черное море с 2021 года. В прошлом году россия поставила в Сербию около 3 миллиардов кубических метров природного газа.

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«Президент Сербии Александар Вучич 8 и 9 мая посетил россию для участия в параде. Новак заявил, что на встрече обсуждался новый газовый контракт, говорится в публикации. — Обсуждения проходят на фоне планов ЕС полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года из-за конфликта в Украине».

Как сообщалось, по информации Reuters, россия и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу во время переговоров по войне в Украине.

На переговорах обсуждается возможность участия американской стороны в различных схемах по поставкам российского газа в ЕС.

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При этом Брюссель хочет запретить новые соглашения с россией по газу до конца 2025 года и запретить импорт по существующим соглашениям до конца 2027 года. План, который будет обсуждаться в следующем месяце, потребует одобрения Европейского парламента и большинства государств-членов. Венгрия и Словакия выразили свое несогласие с этим шагом.

Поставка Газпромом газа в Европу по газопроводу Турецкий поток в апреле упал по сравнению с мартом на 7,3%, с 45 млн до 41,7 млн ​​кубометров в сутки.

После прекращения поставок по газопроводу Ямал-Европа и Северному потоку и закрытия с января этого года маршрута транспортировки российского газа через Украину в Газпрому осталась единственная ветка в Европу — через Турцию мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год.

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Поставки Газпрома в Европу 2024 года, по расчетам Reuters, выросли на 13% до примерно 32 млрд кубометров газа с 28,3 млрд кубометров годом ранее.

При этом на пике экспорта Газпрома в 2018—2019 годах поставки концерна в Европу превышали 175−180 миллиардов кубометров, занимая более 80% в структуре продаж газа в дальнее зарубежье.

НВ По материалам:

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