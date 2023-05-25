В ЕС заявили, что больше не зависят от энергоносителей из рф — Finance.ua

В ЕС заявили, что больше не зависят от энергоносителей из рф Сегодня 16:16 — Энергетика

В ЕС заявили, что больше не зависят от энергоносителей из рф

Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.

Об этом во время брифинга заявил спикер Еврокомиссии Тим Макфи.

«За последний год Европа реализовала амбиции согласно плану об окончании зависимости от российских энергоносителей. Теперь мы можем заявить, что мы больше от них не зависим», — сказал он.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС прекратил импортировать российский уголь, а нефть из рф будет составлять лишь небольшую долю от того объема, который был до начала полномасштабной войны против Украины, которую развязала москва.

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Также он добавил, что «российский газ стремительно исчезает с европейского рынка».

Напомним, план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны россии, начал действовать в августе прошлого года.

Согласно плану, страны ЕС должны были приложить все усилия для сокращения потребления газа не менее чем на 15% в период до марта 2023 года.

В этом году в Еврокомиссии решили предложить странам ЕС добровольно продлить сокращение потребления газа на 15% и далее.

24 мая сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала всем правительствам ЕС прекратить меры по поддержке цен на энергоносители до конца этого года, чтобы удержать государственные финансы под контролем и соответствовать предложенным новым фискальным правилам в 2024 году.

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Українська правда По материалам:

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