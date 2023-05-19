Молдова заявила, что больше не зависит от российского газа — Finance.ua

Молдова заявила, что больше не зависит от российского газа Сегодня 05:35 — Энергетика

Молдова заявила, что больше не зависит от российского газа

После начала полномасштабной войны в Украине Молдова смогла сократить потребление российского природного газа и избавилась от энергетической зависимости от россии.

Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан, передает The Guardian.

«Если в начале войны 100% потребляемой Молдовой энергии происходило из россии, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа и электричества из рф», — подчеркнул он во время конференции по безопасности в Бухаресте (Румыния).

По словам Речана, сейчас Молдова интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески.

Напомним, в декабре прошлого года Молдова впервые осуществила импорт природного газа по Трансбалканскому трубопроводу в обратном направлении с юга на север, чтобы иметь возможность обходить Приднестровье. До этого страна полностью полагалась на российский газ, импортируемый с севера на юг через Украину. Трансбалканский коридор исторически действовал в направлении с севера на юг, поставляя российский газ на Балканы и в Турцию.

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УБР По материалам:

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