МВФ прогнозирует отказ Европы от российских энергоносителей до 2030 года — Finance.ua
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МВФ прогнозирует отказ Европы от российских энергоносителей до 2030 года

Энергетика
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МВФ прогнозирует отказ Европы от российских энергоносителей до 2030 года
МВФ прогнозирует отказ Европы от российских энергоносителей до 2030 года
Европейские страны смогут полностью отказаться от российских энергоносителей до 2030 года согласно прогнозам Международного валютного фонда.
Евросоюз уже прекратил импорт угля и большей части нефти из россии.
Импорт российского газа в Евросоюз также уменьшается с 2021 года, а после начала полномасштабной войны рф против Украины объемы поставок значительно сократились. Это привело к энергетическому кризису в Европе, худшему с 1970-х годов.
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МВФ отмечает, что Евросоюз частично сам способствовал этой ситуации. За десятилетие до войны энергетическая безопасность Европы ухудшилась из-за роста зависимости от импорта и ограниченного числа поставщиков. После 2022 года страны Евросоюза стали быстро переориентировать свои импортные потоки. К примеру, Германия, которая была крупнейшим импортером российского газа, с 2021 года увеличила долю газа из Норвегии с 19% до 60%.
МВФ также прогнозирует рост импорта энергоносителей в Европу из США и других стран.
«Согласно послевоенному базовому сценарию, Европа к 2030 году постепенно откажется от остатков российского ископаемого топлива», — говорится в докладе.
Франция и Италия будут увеличивать импорт из Африки; Германия, Чехия, Словакия, Венгрия и Польша — из Норвегии; Болгария, Хорватия и Румыния — из США.
По материалам:
Фінансовий клуб
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