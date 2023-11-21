ЕС планирует предоставить Польше $5,7 млрд, чтобы уменьшить ее зависимость от энергоносителей из рф — Finance.ua
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ЕС планирует предоставить Польше $5,7 млрд, чтобы уменьшить ее зависимость от энергоносителей из рф

Энергетика
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ЕС планирует предоставить Польше $5,7 млрд, чтобы уменьшить ее зависимость от энергоносителей из рф
ЕС планирует предоставить Польше $5,7 млрд, чтобы уменьшить ее зависимость от энергоносителей из рф
Исполнительный орган Евросоюза в скором времени будет рекомендовать предоставить часть средств ЕС для Польши, как часть усилий блока для уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей и диверсификации своих зеленых источников.
Об этом сообщает Bloomberg.
Максимальная сумма безусловного предварительного финансирования, которое ЕС планирует выделить Польше, составляет пятую часть совокупных 2,8 млрд евро ($3 млрд) грантов и 23 млрд евро ($24,5 млрд) дополнительных займов, запрашиваемых в августе в рамках так называемого раздела RepowerEU. То есть, в общей сложности ЕС планирует выделить 5,2 млрд евро.
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Польша сможет получить доступ к средствам после того, как министры финансов ЕС подтвердят рекомендацию Еврокомиссии, ожидаемую на их заседании 8 декабря. Окончательная сумма также должна быть утверждена министрами.
«В таком случае Комиссия проведет до двух платежей предварительного финансирования на общую сумму до 20% от дополнительного финансирования, запрашиваемого государством-членом для финансирования своего раздела REPowerEU», — сказал пресс-представитель Комиссии.
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Польша запросила около 60 млрд евро грантов и займов в рамках фонда восстановления после пандемии ЕС и специального инструмента, созданного после вторжения россии в Украину.
Исполнительные власти отказались выделить большую часть средств, пока правительство в Варшаве не отменит некоторые из наиболее спорных элементов своей судебной реформы, которая усиливает политическое влияние на судей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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