Украинские энергообъекты получили трехуровневую защиту: детали — Finance.ua

Украинские энергообъекты получили трехуровневую защиту: детали
Правительством Украины и Генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Все проектные решения согласовываются с Генштабом и Государственной службой чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Первый уровень защиты — строительство габионов и биг-бегов. На сегодняшний день Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.
Второй уровень — это защита от дронов и шахедов. Бетонные конструкции, строящиеся вокруг основной сети «Укрэнерго», начиная с марта этого года. Под защитой 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.
Третий уровень — защита от ракет. Под защитой 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях. — «Здесь работаем совместно с „Укрэнерго“ — они формируют задачи на проектирование и строительство», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что при проектировании используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США.
Справка Finance.ua:
- габионы — это разновидность ограждающих конструкций, изготовленных из прочной металлической сетки, наполненной камнями;
- биг-бег — мягкий контейнер, промышленная тара, изготовленная из гибкого материала и предназначенная для перевозки и хранения разного рода грузов и материалов, имеющих сыпучую консистенцию, такие, как песок.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью