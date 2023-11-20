Галущенко сделал заявление о состоянии энергосистемы перед зимой — Finance.ua

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Галущенко сделал заявление о состоянии энергосистемы перед зимой

Энергетика
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Галущенко сделал заявление о состоянии энергосистемы перед зимой
Галущенко сделал заявление о состоянии энергосистемы перед зимой
Специалисты Энергоатома завершили плановые ремонты на девятом атомном блоке электростанций.
Теперь на полную мощность работают все энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Масштабная ремонтная кампания на атомных станциях, которая длилась несколько месяцев, завершена еще до начала зимы и морозов», — сказал министр.
Атомное поколение обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии, сообщил Галущенко.
«Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, которая дала возможность выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне», — заявил министр.
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Галущенко отметил профессиональную работу энергетиков, в том числе атомщиков, работавших с опережением графиков. Чтобы успеть провести ремонты и сделать все необходимое, чтобы блоки работали и выдавали электроэнергию в сеть до завершения осенне-зимнего периода.
«Также специалисты Энергоатома совместно с нашими партнерами из компании Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, произведенном на заводе компании в Швеции», — заявил министр.
«Мы не только вовремя завершили ремонты, но и одновременно поставили точку в монополии россии на этом сегменте рынка ядерного топлива», — сказал Галущенко.
По материалам:
Корреспондент.net
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