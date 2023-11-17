В «Укрэнерго» назвали главных должников среди поставщиков электроэнергии — Finance.ua
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В «Укрэнерго» назвали главных должников среди поставщиков электроэнергии

Энергетика
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В «Укрэнерго» назвали главных должников среди поставщиков электроэнергии
В «Укрэнерго» назвали главных должников среди поставщиков электроэнергии
У компании «Укрэнерго» имеется большая дебиторская задолженность за услугу по передаче электроэнергии, которую накопили, среди прочего, поставщики универсальных услуг из ряда регионов Украины, сообщил Александр Стенюк, директор по рыночным операциям Укрэнерго.
«Можем отметить положительную тенденцию погашения текущей задолженности предыдущих периодов. Тернопольэлектропостач, Ровенская областная энергоснабжающая компания, Киевские энергетические услуги, Киевская областная энергоснабжающая компания», — сказал он.
«Отрицательная тенденция со стороны Львовэнергосбыт, Энера Винница, Запорожье электроснабжение. К сожалению, они накапливают долги», — подчеркнул Стенюк.
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Кроме того, он сообщил, что среди должников по оплате тарифа на передачу есть и облэнерго. В частности, Винницаоблэнерго (166 млн грн), Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.
В то же время, председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Андрей Герус призвал всех крупнейших должников как можно скорее исправить проблему и выплатить нужные средства.
«Давайте мы с вами через месяц встречаемся и вас нет ни в тройке, ни в пятерке компаний, которые наращивают долги. Тогда у нас будут отличные отношения и все будет хорошо», — сказал Герус.

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Как сообщалось, «Укрэнерго» продолжает накапливать долги перед ГП «Гарантированный покупатель» и по состоянию на конец первой декады ноября задолженность выросла до 33,6 млрд грн.
Напомним, Президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлены вопросы задолженностей.
По материалам:
Обозреватель
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