ЕС готовится потратить еще 10 миллиардов евро на запасы газа — Finance.ua

ЕС готовится потратить еще 10 миллиардов евро на запасы газа Сегодня 19:30 — Энергетика

Европейскому Союзу придется потратить минимум на 10 миллиардов евро больше, чем в прошлом году, чтобы заполнить газовые хранилища после первой настоящей зимы с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом пишет The Financial Times.

В прошлом году на эти нужды потратили 16 миллиардов евро, а в этом году сумма может достичь 26 миллиардов.

Запасы газа были исчерпаны почти на две трети уже в марте, поэтому у стран ЕС есть ограниченное время для их пополнения.

Несмотря на то, что цены на газ сейчас ниже прошлогодних, трейдеры не спешат покупать — ожидают дальнейшего удешевления. Однако это может спровоцировать резкий рост цен в конце лета, когда спрос вырастет.

Аналитики Morgan Stanley считают, что Европе придется импортировать на 45% больше сжиженного природного газа (СПГ), чем в прошлом году, чтобы добиться хотя бы 80% заполнения хранилищ. Они прогнозируют рост цен на газ на 10% летом.

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Газовая промышленность ЕС предостерегает: поспешное выполнение норм по заполнению газохранилищ может повлечь за собой новые скачки цен. «Обязательства по хранению несут риск дальнейшего обострения проблемы высоких и нестабильных оптовых цен на газ», — говорится в заявлении Еврогаза.

Китай, который в последнее время сократил закупки СПГ из-за теплой погоды и слабой экономики, может быстро вернуться на рынок. Это создаст конкуренцию Европе за ресурсы.

Економічна Правда По материалам:

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