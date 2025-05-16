Задолженность теплоэнерго за газ превышает ₴100 миллиардов — Кулеба Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Задолженность теплоэнерго за газ превышает ₴100 миллиардов — Кулеба

Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный газ более 100 млрд грн.

Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в ход часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«На сегодняшний день действительно достаточно большая задолженность за газ — более 100 млрд грн. Мы постоянно работаем с общинами, областными военными администрациями, чтобы сбалансировать это», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о задолженности предприятий ТКЭ.

По словам министра, на поддержку инфраструктуры во время отопительного сезона в общины направляется 4% НДФЛ.

Кулеба также отметил, что подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу после завершения осенне-зимнего периода 2024−2025 годов.

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Энергетики начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2025−2026 годов сразу после завершения предыдущего отопительного периода и продолжают выполнение соответствующих работ согласно утвержденным графикам, сообщили в Минэнергетики. Министерство утвердило графики плановых ремонтов на электростанциях и других объектах, а также графики обновления оборудования на 2025 год.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил возложение специальных обязанностей по поставке газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям до 31 октября (включительно).

Укрінформ По материалам:

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