Задолженность теплоэнерго за газ превышает ₴100 миллиардов — Кулеба — Finance.ua
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Задолженность теплоэнерго за газ превышает ₴100 миллиардов — Кулеба

Казна и Политика
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Задолженность теплоэнерго за газ превышает ₴100 миллиардов — Кулеба
Задолженность теплоэнерго за газ превышает ₴100 миллиардов — Кулеба
Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за потребленный газ более 100 млрд грн.
Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в ход часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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«На сегодняшний день действительно достаточно большая задолженность за газ — более 100 млрд грн. Мы постоянно работаем с общинами, областными военными администрациями, чтобы сбалансировать это», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о задолженности предприятий ТКЭ.
По словам министра, на поддержку инфраструктуры во время отопительного сезона в общины направляется 4% НДФЛ.
Кулеба также отметил, что подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу после завершения осенне-зимнего периода 2024−2025 годов.
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Энергетики начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2025−2026 годов сразу после завершения предыдущего отопительного периода и продолжают выполнение соответствующих работ согласно утвержденным графикам, сообщили в Минэнергетики. Министерство утвердило графики плановых ремонтов на электростанциях и других объектах, а также графики обновления оборудования на 2025 год.
Как сообщалось, Кабинет министров продлил возложение специальных обязанностей по поставке газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям до 31 октября (включительно).
По материалам:
Укрінформ
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