В Украине создадут цифровую систему учета потребления газа — Finance.ua
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В Украине создадут цифровую систему учета потребления газа

Энергетика
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Кабинет Министров утвердил Положение об информационной базе данных потребления природного газа согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
Документом предусмотрено создание единой информационной базы данных с целью обеспечения контроля использования импортированного природного газа и газа собственной добычи.
База данных будет функционировать в автоматизированном режиме и включать учет потребителей (объектов потребления) природного газа, объемов потребленного (отобранного) ими газа, а также связанных с ними субъектов рынка природного газа.
Определено, что владельцем информационной базы и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение является государство в лице Министерства энергетики Украины, также держателем базы. Администратором информационной базы определен ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
По материалам:
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