В Украине создадут цифровую систему учета потребления газа — Finance.ua

В Украине создадут цифровую систему учета потребления газа
Кабинет Министров утвердил Положение об информационной базе данных потребления природного газа согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
Документом предусмотрено создание единой информационной базы данных с целью обеспечения контроля использования импортированного природного газа и газа собственной добычи.
База данных будет функционировать в автоматизированном режиме и включать учет потребителей (объектов потребления) природного газа, объемов потребленного (отобранного) ими газа, а также связанных с ними субъектов рынка природного газа.
Определено, что владельцем информационной базы и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение является государство в лице Министерства энергетики Украины, также держателем базы. Администратором информационной базы определен ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
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