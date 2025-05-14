В Украине создадут цифровую систему учета потребления газа — Finance.ua

В Украине создадут цифровую систему учета потребления газа Сегодня 04:40 — Энергетика

Кабинет Министров утвердил Положение об информационной базе данных потребления природного газа согласно закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Документом предусмотрено создание единой информационной базы данных с целью обеспечения контроля использования импортированного природного газа и газа собственной добычи.

База данных будет функционировать в автоматизированном режиме и включать учет потребителей (объектов потребления) природного газа, объемов потребленного (отобранного) ими газа, а также связанных с ними субъектов рынка природного газа.

Определено, что владельцем информационной базы и исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение является государство в лице Министерства энергетики Украины, также держателем базы. Администратором информационной базы определен ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

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