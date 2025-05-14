Запасы природного газа в украинских хранилищах самые низкие за последние 11 лет — Finance.ua
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Запасы природного газа в украинских хранилищах самые низкие за последние 11 лет

Энергетика
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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) превысили 6 млрд куб м. Нынешние запасы в хранилищах в этом году — самые низкие на 11 мая как минимум за последние 11 лет.
Об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.
По состоянию на 11 мая в хранилищах хранилось почти 6,02 млрд куб. м природного газа, ПХГ заполнены на 19,4%. По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 31,7% или 2,79 млрд. куб. м меньше газа. В 2020 году запасы газа в этот же период составляли 17,08 млрд. куб. м, то есть сейчас они ниже на 11,06 млрд куб. м.
Запасы природного газа в украинских хранилищах самые низкие за последние 11 лет
Запасы активного газа в подземных хранилищах составляют около 1,28 млрд куб. м. Этот объем может быть выбран заказчиками услуг хранения.
По данным аналитиков, Украина продолжает закачку газа в подземные хранилища, а объемы закачки снизились до 26 млн куб. м 11 мая. При этом объемы закачки в мае 2025 года выше, чем в мае прошлого года. В целом с начала месяца в хранилища закачано более 350 млн куб. м природного газа на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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С 17 апреля в украинские ПХГ закачано 610 млн куб. м природного газа, в том числе в апреле 258 млн куб. м. Стоит отметить, что сезон закачки начался позже, чем в 2024 году (31 марта), что связано с более холодной погодой в первой половине апреля.
По оценкам экспертов, по состоянию на конец мая запасы газа в украинских ПХГ могут достичь почти 6,6 млрд куб м при стабильном импорте, который составляет около 14 млн куб м природного газа в сутки в последние дни. Кроме того, Украина продолжает постепенно возобновлять добычу природного газа, которая была повреждена после массированных российских обстрелов в феврале-марте.
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Напомним, Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.
По оценке экспертов, Украина потребуется до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортированных в предыдущие сезоны.
По материалам:
Діло
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