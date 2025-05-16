Як готуються до опалювального сезону 2025−2026 — Finance.ua

Як готуються до опалювального сезону 2025−2026 Сьогодні 09:33 — Енергетика

Як готуються до опалювального сезону 2025−2026

Енергетики розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду 2025−2026 років одразу після завершення попереднього опалювального періоду і продовжують виконання відповідних робіт згідно із затвердженими графіками.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

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«Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, усі заплановані заходи реалізуються в повному обсязі. Особлива увага приділяється відновленню генерації. Це — наш пріоритет», наголосив він.

Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на електростанціях та інших обʼєктах, а також графіки відновлення обладнання на 2025 рік.

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«Ці графіки розроблено так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та щоб була можливість покривати потреби споживання. Держава контролює чітке дотримання цих графіків ремонтних робіт усіма енергокомпаніями», — запевнив Микола Колісник.

У підготовці до ОЗП враховується унікальний досвід, набутий енергетиками під час проходження трьох воєнних зим.

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Заступник міністра також зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна. На сьогодні планових відключень електроенергії не передбачено.

Довідка Finance.ua:

Імпорт природного газу до України станом на 5 травня з початку 2025 року склав 1,12 млрд куб м. Про це пишевидання ExPro. У повідомленні сказано, що порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів — зі 118 млн куб м у 2024 році до 1,12 млрд куб м у 2025 році.

Кабінет Міністрів затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу відповідно до закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». Документом передбачено створення єдиної інформаційної бази даних із метою забезпечення контролю за використанням імпортованого природного газу та газу власного видобутку.

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