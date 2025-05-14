В Україні створять цифрову систему обліку споживання газу — Finance.ua

В Україні створять цифрову систему обліку споживання газу Сьогодні 04:40 — Енергетика

Кабінет Міністрів затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу відповідно до закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Документом передбачено створення єдиної інформаційної бази даних із метою забезпечення контролю за використанням імпортованого природного газу та газу власного видобутку.

База даних функціонуватиме в автоматизованому режимі та включатиме облік споживачів (об'єктів споживання) природного газу, обсягів спожитого (відібраного) ними газу, а також пов’язаних із ними суб’єктів ринку природного газу.

Визначено, що власником інформаційної бази та виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення є держава в особі Міністерства енергетики України, яке також є держателем бази. Адміністратором інформаційної бази визначено ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

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