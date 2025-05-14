В Україні створять цифрову систему обліку споживання газу — Finance.ua

В Україні створять цифрову систему обліку споживання газу
Кабінет Міністрів затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу відповідно до закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Документом передбачено створення єдиної інформаційної бази даних із метою забезпечення контролю за використанням імпортованого природного газу та газу власного видобутку.
База даних функціонуватиме в автоматизованому режимі та включатиме облік споживачів (об'єктів споживання) природного газу, обсягів спожитого (відібраного) ними газу, а також пов’язаних із ними суб’єктів ринку природного газу.
Визначено, що власником інформаційної бази та виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення є держава в особі Міністерства енергетики України, яке також є держателем бази. Адміністратором інформаційної бази визначено ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
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