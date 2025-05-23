Правительство утвердило план действий по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов — Finance.ua
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Правительство утвердило план действий по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов

Казна и Политика
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Кабинет министров утвердил план действий по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов Украины в соответствии с законом «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов».
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу.
По его словам, план действий, в частности, определяет механизмы использования результатов мониторинга рынка нефти и нефтепродуктов, механизмы расчета показателей и индикаторов состояния рынка для выявления признаков возникновения кризисной ситуации, уровня кризисной ситуации с перечнем задач и действий участников для каждого уровня и процедуры принятия решений по внедрению и прекращению действия кризисной ситуации.
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В декабре 2024 года Министерство энергетики Украины обнародовало проект соответствующего распоряжения правительства «Об утверждении плана действий по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов Украины».
«Реализация распоряжения позволит создать механизм разработки и внедрения эффективных мер по обеспечению устойчивости рынка нефти и нефтепродуктов и стабильности поставок нефтепродуктов в Украину, в частности, путем использования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях кризисной ситуации», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.
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Как пояснили в Минэнерго, утверждение указанного плана действий позволит Украине выполнить свои обязательства, предусмотренные Директивой Совета ЕС 2009/119/ЕС от 14 сентября 2009 года, обязывающей государства-члены поддерживать минимальный уровень резервов сырой нефти и/или нефтепродуктов.
Согласно требованиям закона от 21 ноября 2023 № 3484-ІХ «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН. — Ред.)», обязательства по созданию минимальных запасов нефти со склада МЗНН возникают у субъектов рынка через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.
Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов осуществляется поэтапно, с достижением восьми лет установленного объема. В частности, доля МЗНН, которые должны создаваться субъектами рынка, рассчитывается от введенного в обращение субъектами рынка объема нефти и/или нефтепродуктов за базовый год, но не менее 250 тонн и составляет в течение восьмого года и последующих лет 24%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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