Дания передаст Украине всю артиллерию, имеющуюся в запасе — Finance.ua

Дания передаст Украине всю артиллерию, имеющуюся в запасе Сегодня 11:16 — Мир

Дания передаст Украине всю артиллерию, имеющуюся в запасе

Украина получит от Дании всю артиллерию, которая есть в запасе страны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает партнеров нарастить поставки оружия Украине.

Об этом она заявила во время 7-го Украинского ланча в Мюнхене.

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Премьер-министр отметила, что европейские лидеры в вопросе поставки оружия часто ссылаются на проблемы с производством. Она отмечает, что у Европы есть оружие и его необходимо передать Украине.

«Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — сказала она.

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Фредериксен добавила, что во время пандемии COVID-19 Европа и США смогли оперативно изобрести вакцину и произвели ее в необходимых объемах. Она убеждена, что это можно сделать с оружием.

Также глава правительства Дании поддержала интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Фредериксен убеждена, что ЕС должен дать Украине четкий сигнал, что она присоединится к блоку.

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