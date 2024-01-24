ІТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны — Finance.ua
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ІТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Казна и Политика
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ІТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны
ІТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны
Дания анонсировала помощь в размере более 12 млн евро для развития киберустойчивости систем Вооруженных сил Украины и Минобороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.
В рамках новой встречи формата «Рамштайн» 23 января Дания и другие страны-участницы ІТ-коалиции подписали договоренность о сотрудничестве, где определены взносы стран.
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«Дания предоставляет 91 миллион датских крон (около 12 миллионов евро. — Ред.) для приоритетных проектов по кибербезопасности в рамках ІТ-коалиции, что должно поспособствовать общему укреплению киберзащиты в Вооруженных силах Украины», — говорится в заявлении датского министерства.
В Копенгагене также отметили, что атаки в киберпространстве стали постоянной составляющей войны россии против Украины.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания по-прежнему выделяла помощь для повышения защиты важнейшей ІТ-инфраструктуры.
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«Разумеется, что мы оказываем поддержку Украине в той сфере, где уже были активны», — отметил чиновник.
Отмечается, что, кроме Дании, в коалиции принимают участие Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. На данный момент Дания, Эстония и Люксембург предоставили коалиции финансовые пожертвования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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