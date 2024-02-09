Украинцы назвали залог восстановления Украины — исследование
По мнению украинцев, в топ-5 ключевых факторов восстановления Украины входит борьба с коррупцией (77%) и государственная политика сохранения человеческого капитала (53%).
Об этом говорилось в исследовании grc.ua.
Создание привлекательных условий труда для молодежи (53%) и привлекательных условий для инвесторов (51%) также назвали опрошенные.
Важными факторами восстановления является реформирование судебной системы (39%) и развитие украинской промышленности (39%). Также наряду с реформированием налоговой системы (36%).
Опрошенные отметили чрезвычайную важность возвращения эмигрировавших украинцев из-за границы.
Справка Finance.ua:
- По оценкам экспертов, коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет. Об этом говорится в последнем отчете Transparency International, опубликовавшем свой последний отчет об антикоррупционных усилиях в Западной Европе и ЕС.
Наименее коррумпированные страны в мире:
- Дания,
- Финляндия,
- Новая Зеландия.
- Несмотря на хорошие позиции в общем списке, несколько высокопоставленных демократий, таких как Швеция (82), Нидерланды (79), Исландия (72) и Соединенное Королевство (71), зафиксировали свои самые низкие результаты в годовом CPI с 2012 года. Лучшие показатели имели Дания (90), Финляндия (87) и Норвегия (84), а самые низкие — Венгрия (42), Румыния (46) и Болгария (45).
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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