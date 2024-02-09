Украинцы назвали залог восстановления Украины — исследование Сегодня 09:14 — Казна и Политика

По мнению украинцев, в топ-5 ключевых факторов восстановления Украины входит борьба с коррупцией (77%) и государственная политика сохранения человеческого капитала (53%).

Об этом говорилось в исследовании grc.ua.

Создание привлекательных условий труда для молодежи (53%) и привлекательных условий для инвесторов (51%) также назвали опрошенные.

Важными факторами восстановления является реформирование судебной системы (39%) и развитие украинской промышленности (39%). Также наряду с реформированием налоговой системы (36%).

Опрошенные отметили чрезвычайную важность возвращения эмигрировавших украинцев из-за границы.

Справка Finance.ua:

По оценкам экспертов, коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. И это произошло впервые за десять лет. Об этом говорится в последнем отчете Transparency International, опубликовавшем свой последний отчет об антикоррупционных усилиях в Западной Европе и ЕС.

Наименее коррумпированные страны в мире:

Дания,

Финляндия,

Новая Зеландия.

Несмотря на хорошие позиции в общем списке, несколько высокопоставленных демократий, таких как Швеция (82), Нидерланды (79), Исландия (72) и Соединенное Королевство (71), зафиксировали свои самые низкие результаты в годовом CPI с 2012 года. Лучшие показатели имели Дания (90), Финляндия (87) и Норвегия (84), а самые низкие — Венгрия (42), Румыния (46) и Болгария (45).

Борітеся — поборете! Слава Україні!



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.