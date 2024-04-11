Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины

Казна и Политика
118
Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины
Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины
Швейцария выделит для Украины средства в сумме около €5 млрд (5 млрд швейцарских франков) на восстановление государства. Финансирование планируется направить до 2036 года.
Об этом говорится на сайте правительства Швейцарии.
Читайте также
Соответствующее решение было одобрено федеральным советом страны 10 апреля. Согласно ему, до 2036 года Украина должна получить около 5 млрд швейцарских франков, 1,5 млрд из которых Швейцария уже выделила на 2028 год.
Согласно оценке Всемирного банка, финансирование, необходимое Украине для восстановления, оценивается в $486 млрд. Такие данные основываются на анализе потребностей и убытков Украины, проведенном при финансировании Швейцарии.
Читайте также
Также страна уже поддерживает проекты, направленные на восстановление в энергетической, дорожной, медицинской областях, а также гражданской инфраструктуры.
«Швейцария и Украина совместно положили начало процессу политического восстановления в широком масштабе на конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года. 59 присутствовавших на ней делегаций государств и международных организаций согласовали принципы», — добавляют в швейцарском правительстве.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.