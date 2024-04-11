Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины — Finance.ua

Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Швейцария выделит около €5 млрд на восстановление Украины

Швейцария выделит для Украины средства в сумме около €5 млрд (5 млрд швейцарских франков) на восстановление государства. Финансирование планируется направить до 2036 года.

Об этом говорится на сайте правительства Швейцарии.

Соответствующее решение было одобрено федеральным советом страны 10 апреля. Согласно ему, до 2036 года Украина должна получить около 5 млрд швейцарских франков, 1,5 млрд из которых Швейцария уже выделила на 2028 год.

Согласно оценке Всемирного банка, финансирование, необходимое Украине для восстановления, оценивается в $486 млрд. Такие данные основываются на анализе потребностей и убытков Украины, проведенном при финансировании Швейцарии.

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Также страна уже поддерживает проекты, направленные на восстановление в энергетической, дорожной, медицинской областях, а также гражданской инфраструктуры.

«Швейцария и Украина совместно положили начало процессу политического восстановления в широком масштабе на конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года. 59 присутствовавших на ней делегаций государств и международных организаций согласовали принципы», — добавляют в швейцарском правительстве.

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