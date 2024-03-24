Верят ли украинцы в социально-экономическое восстановление страны после войны — Finance.ua

Верят ли украинцы в социально-экономическое восстановление страны после войны Сегодня 16:01 — Личные финансы

Верят ли украинцы в социально-экономическое восстановление страны после войны

Приблизительно 70% граждан Украины верят в социально-экономическое восстановление страны после войны.

Такие данные общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, были обнародованы во время первой видеоконференции по восстановлению Recovery Media Conference.

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Верят ли украинцы в полное восстановление страны после войны

32,3% опрошенных ответили «да»;

36% респондентов «скорее да»;



16,4% выбрали вариант «трудно сказать»;



9,6% - «не верят» или «скорее не верят».



«Также по результатам опроса видим, что у украинского общества есть понимание, благодаря чему можем добиться хорошего результата в восстановлении в будущем. А это в первую очередь синергия правительства с нашими иностранными партнерами, которые поддерживают критические ресурсы в процессе восстановления», — сказал аналитик фонда Тарас Жовтенко.

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По словам аналитика, большинство респондентов осознает, что восстановление будет длиться много лет.

«При этом 21% считает, что процессы восстановления потребуют от 5 до 8 лет, и еще 21,7% убеждены, что больше 10 лет», — отметил Жовтенко.

По мнению опрошенных, больше всего будет мешать быстрому восстановлению послевоенной Украины:

огромные масштабы разрушений, вызванные войной — 69,8%;

хищение выделенных на это средств представителями органов центральной власти — 58,1%;

хищение органами местной власти и местного самоуправления — 51,9%;

отсутствие профессионалов во власти — 36,4%.

Остальные варианты ответов выбрали менее 30% опрошенных.

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При этом Жовтенко отметил, что половина опрошенных (50,9%) считает, что для восстановления достаточно просто работать на своем рабочем месте.

«Хочу подчеркнуть, что часть респондентов готова приобретать новые квалификации и навыки для реализации проектов восстановления, готовы волонтерить в пользу людей на пострадавших территориях, поддержать финансово и материально важные проекты по восстановлению», — добавил эксперт.

В общей сложности опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет на всех территориях, контролируемых Украиной и где не ведутся боевые действия. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Справка Finance.ua:

заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что Украине нужно $15 млрд на быстрое восстановление;

бельгийское агентство потратит замороженные российские активы на восстановление Украины;



Европейский банк реконструкции и развития вместе с итальянским правительством предоставит 200 млн евро государственной энергогенерирующей компании «Укргидроэнерго». Средства будут направлены на финансирование проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций».



Укрінформ По материалам:

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