В «Армию восстановления» за полтора года привлекли более 100 тысяч украинцев — Finance.ua

В «Армию восстановления» за полтора года привлекли более 100 тысяч украинцев Сегодня 06:43 — Казна и Политика

В «Армию восстановления» за полтора года привлекли более 100 тысяч украинцев, Фото: rbc.ua

За полтора года действия проекта «Армия восстановления» было выдано почти 102 тысячи направлений для участия временно безработных украинцев в общественно полезных работах по восстановлению страны. В общей сложности они заработали более 670 млн грн.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

«Проект „Армия восстановления“ мы запустили полтора года назад, чтобы финансово поддержать людей, временно потерявших работу, и привлечь их к восстановлению страны. Мы также расширили круг лиц, которые могут участвовать в общественно полезных работах. Следовательно, все внутренне перемещенные граждане, которые готовы на временное трудоустройство и хотят быть полезными, могут присоединиться к данной программе. Очень важно, что общественно полезные работы — это официальная занятость, уплата налогов и страховой стаж», — рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

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На сегодняшний день общественно полезные работы осуществляются в 19 регионах страны.

Среди наиболее активных участников проекта:

Харьковская область — выдано 19 850 направлений;

Донецкая область — 12 800 направлений;

Киевская область — 12 000 направлений;

Полтавская область — 11 600 направлений;

Черниговская область — 11 000 направлений.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Военное командование вместе с военными администрациями определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом службу занятости, которая предлагает безработным, состоящим на учете, приобщиться к выполнению таких работ.

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С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 10 650 грн в случае работы полнолуние. С 1 апреля 2024 года оплата вырастет до 12 000 грн.

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;

помощи по уходу за раненными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

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