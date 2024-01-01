Как изменится максимальный размер пособия по безработице с 1 января — Finance.ua

Как изменится максимальный размер пособия по безработице с 1 января Сегодня 12:01 — Личные финансы

Как изменится максимальный размер пособия по безработице с 1 января

Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально.

Об этом заявил директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу.

«Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы. На сегодняшний день это 6700 грн, а с 1 января 2024 года 7100 грн. Если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее семи месяцев, пособие назначается в минимальном размере, который на сегодняшний день составляет 1500 грн», — пояснил Новицкий и добавил, что пособие по безработице не предоставляется лицам без страхового стажа.

Читайте также В Украине осталось менее 100 тысяч зарегистрированных безработных: сколько получают пособие

Он отметил, что на время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 дней (для лиц предпенсионного возраста это 360 дней).

«Однако, прекращение выплаты пособия по безработице не означает, что человек автоматически лишается статуса безработного. Если есть необходимость в продолжении поиска работы при содействии службы занятости — специалисты службы продолжают предоставлять предусмотренные законодательством услуги. При необходимости предлагают профессиональную подготовку или переподготовку, повышение квалификации, оказывают профориентационные услуги, услуги психолога», — добавил он.

Читайте также Могут ли безработным отказать в праве на субсидию

По его словам, за 2023 год услугами столичной службы занятости воспользовались 27,4 тыс. граждан, из них 19,9 тыс. имели статус зарегистрированного безработного. Эта цифра почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году.

«В Киеве общее количество безработных сейчас составляет 2,4 тыс. человек», — отмечает директор Киевского городского центра занятости.

При содействии городской службы занятости в 2023 году работу нашли 6,3 тыс. человек. Кроме того, 337 граждан приняли участие в общественных и других работах временного характера.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.