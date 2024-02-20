В Службе занятости сообщили, сколько в Украине официально безработных — Finance.ua

В Службе занятости сообщили, сколько в Украине официально безработных
В 2023 году в стране зарегистрировано 483,2 тыс. безработных, что на 45,6% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.
Количество безработных
Согласно обнародованным данным, в 2023 году услугами Государственной службы занятости воспользовались 483,2 тыс. зарегистрированных безработных против 867,6 тыс. годом ранее.
По состоянию на 1 февраля 2024 статус безработного имели 101,4 тыс. украинцев. Среди них мужчины составили 24,9 тыс. человек (или 24%), женщины — 76,5 тыс. человек (или 76%).
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Наибольшую долю среди зарегистрированных безработных составляют украинцы от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет (по 30% соответственно).
Количество вакансий
В 2023 году работодатели проинформировали центры занятости о наличии 329,4 тыс. вакансий. Больше всего предложений было зарегистрировано во Львовской (33,9 тыс.), Днепропетровской (29,5 тыс.) областях и в Киеве (26,6 тыс.).
В структуре вакансий 18% предложений были предоставлены:
- предприятиями перерабатывающей промышленности;
- 16% - оптовой и розничной торговли;
- 13% - в сфере образования;
- 9% - в сельском хозяйстве;
- 8% - в сфере здравоохранения;
- 8% - в государственном управлении и обороне;
- 7% - в сфере транспорта.
Напомним, по состоянию на 1 января в Украине статус безработного имели 96,1 тыс. человек, что вполовину меньше, чем годом ранее.
Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы — с 1 января 2024 года 7100 грн. Если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее семи месяцев, пособие назначается в минимальном размере, который на сегодняшний день составляет 1500 грн.
Справка Finance.ua:
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года.
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