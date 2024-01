Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы — Finance.ua

Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы Сегодня 09:30 — Личные финансы

Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы

Мировые аналитики ожидают, что после незначительного улучшения в 2023 году в этом году глобальный уровень безработицы в этом году возрастет до 5,2%.

Об этом говорится в отчете Международной организации труда.

В отчете МОТ «Перспективы мировой занятости и социальной сферы на 2024 год» прогнозируется, что количество безработных возрастет на 2 миллиона, подняв глобальный уровень безработицы до 5,2% с 5,1% в 2023 году.

Прежде всего, ухудшение произойдет из-за роста безработицы в странах с развитой экономикой.

В МОТ заявили, что после короткого скачка роста, когда страны оправились от пандемии, совокупный рост производительности труда быстро вернулся к низким темпам, наблюдавшимся в течение предыдущего десятилетия.

«В периоды медленного роста производительности реальный имеющийся доход и реальная заработная плата часто уязвимы к внезапным ценовым шокам», — говорится в докладе Международной организации труда.

Ожидается, что в течение следующих двух лет ожидается незначительный рост занятости среди стран с уровнем дохода выше среднего, но прирост рабочих мест в странах с низким уровнем дохода и ниже среднего будет оставаться стабильным.

Отмечается, что возврат к допандемийным показателям участия на рынке труда варьировался в разных группах.

Участие женщин быстро восстановилось, но заметный гендерный разрыв все еще сохраняется, особенно в странах с переходной экономикой и развивающихся странах.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи остается проблемным. Процент людей, определенных как NEET (Not in Employment, Education or Training), все еще высокий, особенно среди молодых женщин, что создает проблемы для долгосрочных перспектив трудоустройства.

