Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч

Личные финансы
14
Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч
Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч
Кабинет Министров усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Постановление гарантирует работникам, выполняющим такую социально-важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату — не менее 25 000 грн. Теперь руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Основные положения постановления:

  • минимальная зарплата для специалистов без категории — 25 000 грн; для специалистов I-II категории и ведущих специалистов будет выше, в зависимости от квалификации;
  • надбавки за фактически отработанное время:
  • за особый характер труда — до 50% должностного оклада;
  • за сложность и напряженность работы — до 50% должностного оклада.
Оплата будет производиться через должностные оклады, надбавки и премии с учетом результатов работы.
Читайте также
Напомним, ранее Министерство по делам ветеранов сообщало, что средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн. Должностные обязанности специалиста:
  • предоставление сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, принадлежащих ветеранам в соответствии с законодательством;
  • будет информировать ветеранов войны, демобилизованных лиц, членов их семей относительно получения статусов, услуг и социальных гарантий, получения жилья, реабилитации, трудоустройства, юридической поддержки и т. п.;
  • будет контролировать потребности ветеранов и собирать аналитику;
  • будет отчитываться о результатах предоставленных услуг;
  • будет оказывать кризисную психологическую помощь;
  • будет рядом, когда это нужно.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems