Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч — Finance.ua

Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч
Кабинет Министров усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Постановление гарантирует работникам, выполняющим такую социально-важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату — не менее 25 000 грн. Теперь руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.
Основные положения постановления:
- минимальная зарплата для специалистов без категории — 25 000 грн; для специалистов I-II категории и ведущих специалистов будет выше, в зависимости от квалификации;
- надбавки за фактически отработанное время:
- за особый характер труда — до 50% должностного оклада;
- за сложность и напряженность работы — до 50% должностного оклада.
Оплата будет производиться через должностные оклады, надбавки и премии с учетом результатов работы.
Напомним, ранее Министерство по делам ветеранов сообщало, что средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн. Должностные обязанности специалиста:
- предоставление сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, принадлежащих ветеранам в соответствии с законодательством;
- будет информировать ветеранов войны, демобилизованных лиц, членов их семей относительно получения статусов, услуг и социальных гарантий, получения жилья, реабилитации, трудоустройства, юридической поддержки
и т. п.;
- будет контролировать потребности ветеранов и собирать аналитику;
- будет отчитываться о результатах предоставленных услуг;
- будет оказывать кризисную психологическую помощь;
- будет рядом, когда это нужно.
