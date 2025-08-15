Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч — Finance.ua

Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч Сегодня 09:31 — Личные финансы

Специалисты по сопровождению ветеранов будут зарабатывать не менее 25 тысяч

Кабинет Министров усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Постановление гарантирует работникам, выполняющим такую социально-важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату — не менее 25 000 грн. Теперь руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Основные положения постановления:

минимальная зарплата для специалистов без категории — 25 000 грн; для специалистов I-II категории и ведущих специалистов будет выше, в зависимости от квалификации;

надбавки за фактически отработанное время:

за особый характер труда — до 50% должностного оклада;

за сложность и напряженность работы — до 50% должностного оклада.

Оплата будет производиться через должностные оклады, надбавки и премии с учетом результатов работы.

Читайте также Ветеранов хотят назначать на госслужбу без собеседования

Напомним, ранее Министерство по делам ветеранов сообщало , что средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн. Должностные обязанности специалиста:

предоставление сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, принадлежащих ветеранам в соответствии с законодательством;

будет информировать ветеранов войны, демобилизованных лиц, членов их семей относительно получения статусов, услуг и социальных гарантий, получения жилья, реабилитации, трудоустройства, юридической поддержки и т. п. ;

; будет контролировать потребности ветеранов и собирать аналитику;

будет отчитываться о результатах предоставленных услуг;

будет оказывать кризисную психологическую помощь;

будет рядом, когда это нужно.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.