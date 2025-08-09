Ветеранов хотят назначать на госслужбу без собеседования — Finance.ua
Личные финансы
Депутаты предлагают отменить этап собеседования для ветеранов в конкурсной процедуре на государственную службу.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на слова главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой.

Как это будет работать

До официального возобновления конкурсов на должности в госорганах, защитников и защитниц Украины с соответствующим образованием смогут брать на работу без собеседования по их заявлению.
По словам Третьяковой, военные уже прошли «собеседование» на поле боя, доказав свою мотивацию и преданность государству. Поэтому дополнительная субъективная оценка при приеме на службу выглядит излишней.

Возвращение конкурсов на госслужбу

Параллельно Верховная Рада рассматривает законопроект № 13478 о возобновлении общих конкурсов на госслужбу.
Этот законопроект входит в обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility, которая позволяет получать финансирование от ЕС.
Напомним, Верховная Рада работает над внедрением комплексного механизма содействия трудоустройству ветеранов, обеспечивающего социальную интеграцию защитников после завершения военной службы.
В Украине стартовал проект, помогающий ветеранам и ветеранкам найти работу в области логистики и транспорта. Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы.
