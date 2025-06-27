Куда готовы трудоустраиваться ветераны и какая поддержка им нужна (исследование) — Finance.ua

Куда готовы трудоустраиваться ветераны и какая поддержка им нужна (исследование)
В среднем ветераны начинают искать работу через четыре месяца после увольнения со службы, однако этот срок варьируется в зависимости от обстоятельств.
Об этом говорится в исследовании от robota.ua.
Наиболее предпочтительными сферами трудоустройства для респондентов стали:
- государственная служба — 35,4%:
- местное самоуправление — 27,6%;
- военное дело — 25,5%;
- охрана — 24,2%;
- перевозка и логистика — 22,7%.
Чаще вместо конкретных отраслей, в которых хотели бы работать, ветераны и ветеранки называют характеристики, делающие ту или иную сферу привлекательной. Среди основных критериев — комфортные условия труда, в частности, возможность минимизировать взаимодействие с большим количеством людей.
Что касается видов поддержки при трудоустройстве, в которых больше всего нуждаются бывшие военные, то приоритеты ветеранов и ветеранок следующие:
- переквалификация — 50%;
- квотирование рабочих мест для ветеранов, гарантированное законодательством — 49,7%;
- учет военного опыта и опыт работы по специальности — 47,2%;
- дополнительное образование — 46,6%;
- сопровождение в трудоустройстве — 45,3%;
- программы психологической поддержки — 45,3%;
- программы интегрирования лиц с инвалидностью — 44,4%;
- адаптационные тренинги — 43,8%;
- продление переходного периода по возвращении со службы перед трудоустройством — 38,2%;
- возможность свободного графика работы — 37,6%;
- создание сайта поиска работы для ветеранов и ветеранок — 36%;
- курсы английского языка — 34,2%;
- профориентационные консультации — 27,6%.
Сколько ветеранов трудоустроено в компаниях
Исследователи задали этот вопрос HR-специалистам и руководителям компаний, которые являются потенциальными работодателями для ветеранов и ветеранок.
37,4% представителей бизнеса отметили, что по состоянию на момент опроса в их компаниях не было трудоустроенных ветеранов или ветеранок.
В то же время:
- 28,4% респондентов сообщили о до 5 трудоустроенных ветеранов;
- 14,8% - от 6 до 10 человек;
- 9% - от 11 до 50;
- 3,9% - от 51 до 100;
- 1,3% - более 500 ветеранов.
При рассмотрении кандидатов с одинаковым профессиональным уровнем:
- 43,2% работодателей предпочли бы ветерана/ветеранку;
- 40% выбрали бы кандидата только по уровню компетенций, несмотря на статус;
- 2,6% предпочли бы кандидата без военного опыта.
Если же выбор стоит между кандидатом с лучшими навыками, но без военного опыта, и ветераном с более низкими компетенциями, большинство (51,6%) работодателей выбирают более компетентного кандидата. 22,6% в таком случае предпочитают ветерана или ветеранку.
Меры поддержки для ветеранов и ветеранок
Наиболее полезными и эффективными мерами и программами для поддержки трудоустроенных в компании бывших военных, по мнению работодателей, являются:
- переквалификация — 32,9%
- возможность свободного графика работы — 22,6%;
- программы психологической поддержки — 21,9%;
- дополнительное образование — 18,7%;
- адаптационные тренинги — 18,7%;
- возможность работать онлайн — 16,8%;
- тренинги по особенностям работы и коммуникации с ветеранами для сотрудников — 16,1%;
- менторство — 14,8%;
- программы интегрирования лиц с инвалидностью — 10,3%.
А у 34,2% работодателей нет таких программ или считают их неэффективными.
Напомним, исследование OLX зафиксировало, что в Украине растет спрос на работников со статусом участника боевых действий.
В среднем, по вакансиям для ветеранов на платформе, предлагают зарплату 24,5 тыс. грн.
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