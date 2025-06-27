Куда готовы трудоустраиваться ветераны и какая поддержка им нужна (исследование) — Finance.ua

Куда готовы трудоустраиваться ветераны и какая поддержка им нужна (исследование) Сегодня 11:05

Куда готовы трудоустраиваться ветераны и какая поддержка им нужна (исследование)

В среднем ветераны начинают искать работу через четыре месяца после увольнения со службы, однако этот срок варьируется в зависимости от обстоятельств.

Об этом говорится в исследовании от robota.ua.

Наиболее предпочтительными сферами трудоустройства для респондентов стали:

государственная служба — 35,4%:

местное самоуправление — 27,6%;

военное дело — 25,5%;

охрана — 24,2%;

перевозка и логистика — 22,7%.

Чаще вместо конкретных отраслей, в которых хотели бы работать, ветераны и ветеранки называют характеристики, делающие ту или иную сферу привлекательной. Среди основных критериев — комфортные условия труда, в частности, возможность минимизировать взаимодействие с большим количеством людей.

Что касается видов поддержки при трудоустройстве, в которых больше всего нуждаются бывшие военные, то приоритеты ветеранов и ветеранок следующие:

переквалификация — 50%;

квотирование рабочих мест для ветеранов, гарантированное законодательством — 49,7%;

учет военного опыта и опыт работы по специальности — 47,2%;

дополнительное образование — 46,6%;

сопровождение в трудоустройстве — 45,3%;

программы психологической поддержки — 45,3%;

программы интегрирования лиц с инвалидностью — 44,4%;

адаптационные тренинги — 43,8%;

продление переходного периода по возвращении со службы перед трудоустройством — 38,2%;

возможность свободного графика работы — 37,6%;

создание сайта поиска работы для ветеранов и ветеранок — 36%;

курсы английского языка — 34,2%;

профориентационные консультации — 27,6%.

Сколько ветеранов трудоустроено в компаниях

Исследователи задали этот вопрос HR-специалистам и руководителям компаний, которые являются потенциальными работодателями для ветеранов и ветеранок.

37,4% представителей бизнеса отметили, что по состоянию на момент опроса в их компаниях не было трудоустроенных ветеранов или ветеранок.

В то же время:

28,4% респондентов сообщили о до 5 трудоустроенных ветеранов;

14,8% - от 6 до 10 человек;

9% - от 11 до 50;

3,9% - от 51 до 100;

1,3% - более 500 ветеранов.

При рассмотрении кандидатов с одинаковым профессиональным уровнем:

43,2% работодателей предпочли бы ветерана/ветеранку;

40% выбрали бы кандидата только по уровню компетенций, несмотря на статус;

2,6% предпочли бы кандидата без военного опыта.

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Если же выбор стоит между кандидатом с лучшими навыками, но без военного опыта, и ветераном с более низкими компетенциями, большинство (51,6%) работодателей выбирают более компетентного кандидата. 22,6% в таком случае предпочитают ветерана или ветеранку.

Меры поддержки для ветеранов и ветеранок

Наиболее полезными и эффективными мерами и программами для поддержки трудоустроенных в компании бывших военных, по мнению работодателей, являются:

переквалификация — 32,9%

возможность свободного графика работы — 22,6%;

программы психологической поддержки — 21,9%;

дополнительное образование — 18,7%;

адаптационные тренинги — 18,7%;

возможность работать онлайн — 16,8%;

тренинги по особенностям работы и коммуникации с ветеранами для сотрудников — 16,1%;

менторство — 14,8%;

программы интегрирования лиц с инвалидностью — 10,3%.

А у 34,2% работодателей нет таких программ или считают их неэффективными.

Напомним, исследование OLX зафиксировало , что в Украине растет спрос на работников со статусом участника боевых действий.

В среднем, по вакансиям для ветеранов на платформе, предлагают зарплату 24,5 тыс. грн.

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