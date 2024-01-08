Безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели — Finance.ua

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Безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели

Казна и Политика
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Безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели
Безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели
Фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 года почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, несмотря на официальную статистику, согласно которой в 2023 году в Украине произошло сокращение количества зарегистрированных безработных, фактический показатель безработицы по сравнению с довоенным 2021 годом вырос почти вдвое.
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«Если считать по методике Международной организации труда, то у нас безработица 19% - в два раза больше, чем было в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отображает тех, кто избегает мобилизации. Поэтому в фонде занятости у нас числятся менее 100 тысяч безработных», — заявил Гетманцев.
Одним из последствий роста безработицы является обнищание населения, что, к сожалению, является нормальным явлением во время войн.
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«Война — это такой период, когда все беднеют. В результате у нас существенно выросла безработица и уровень бедности. Это абсолютно предсказуемо», — констатировал Гетманцев.
Напомним, Национальный банк Украины в своем октябрьском Инфляционном отчете прогнозировал, что уровень безработицы в Украине в 2023 году составит 19,1%, в 2024 году — 16,5%, в 2025 году — 14,2%.
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По материалам:
РБК-Україна
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