Количество официальных безработных в Украине впервые в истории упало ниже 100 тысяч — Finance.ua

Количество официальных безработных в Украине впервые в истории упало ниже 100 тысяч Сегодня 16:47 — Личные финансы

Количество официальных безработных в Украине впервые в истории упало ниже 100 тысяч

Уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи — женщины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, публикуемые НБУ.

По официальным данным, год назад в Украине было 239,1 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год со 194,7 до 38,6 тысячи человек.

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Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в октябре составляет 55,4 тысячи (рост за месяц на 2,1 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

В то же время Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

Справка Finance.ua:

украинцы стали больше опасаться безработицы, роста цен и падения гривны, показывают результаты исследования компании Info Sapiens;

исследование Центра экономической стратегии свидетельствует, что потребительские настроения и экономические ожидания граждан Украины впервые с лета 2022 стали негативными;



в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысячи, среди которых 74,6 тысячи — женщины.

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