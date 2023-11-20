Чого найбільше побоюються українці (дослідження) — Finance.ua
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Чого найбільше побоюються українці (дослідження)

Світ
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Українці почали більше побоюватись безробіття, росту цін та падіння гривні.
Як йдеться в дослідженні компанії Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», у жовтні індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 79,9 пунктів, що на 2,8 п. нижче за показник вересня.
Водночас показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,4 п. та складає 123,8 пунктів. Натомість індекс інфляційних очікувань збільшився на 3,3 п. та складає 185,8, а індекс девальваційних очікувань піднявся на 4,8 п. до 158,6.
«У жовтні 2023 року спостерігається продовження негативної динаміки індексу споживчих настроїв в Україні. Окрім цього, спостерігається також зменшення індексу економічних очікувань. Також відбулося збільшення індексу девальваційних очікувань. При цьому, індекс поточного становища без значних змін у порівнянні з вереснем 2023. Загалом, населення України має більш негативні очікування, ніж рік назад, однак краще поточне становище», — йдеться в дослідженні.
Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років. Також опитування не включає українців, які виїхали за кордон.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
За матеріалами:
УНІАН
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