В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу — Finance.ua
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В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу

Особисті фінанси
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В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу
В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу
У вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисяч, серед яких 74,6 тисяч — жінки.
Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує Національний банк України.
За офіційними даними, рік тому в Україні було 260,5 тисяч безробітних.
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Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 213,4 тис. до 41,8 тис. осіб.
Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у вересні становить 53,2 тисяч (зменшення за місяць на 4,2 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Довідка Finance.ua:

  • під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів;
  • Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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