В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу — Finance.ua

В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

В Україні залишилося 100 тисяч офіційних безробітних: скільки отримують допомогу

У вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисяч, серед яких 74,6 тисяч — жінки.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує Національний банк України.

За офіційними даними, рік тому в Україні було 260,5 тисяч безробітних.

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Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 213,4 тис. до 41,8 тис. осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у вересні становить 53,2 тисяч (зменшення за місяць на 4,2 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Довідка Finance.ua:

під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів;

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.

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